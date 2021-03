20.000 Meter Kubik Pasir Dikeruk untuk Bebaskan Kapal Ever Given di Terusan Suez

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Terusan Suez perlu mengeruk 20.000 kubik meter pasir di tepian kanal agar bisa mengevakuasi kapal Ever Given yang terjebak dan membuat macet arus pelayaran.

Ever Given, sebuah kapal kontainer yang panjangnya hampir setinggi Empire State Building di New York atau 400 meter, kandas di kanal Mesir setelah terjebak karena angin 40 knot dan badai pasir yang menyebabkan jarak pandang yang rendah dan navigasi yang buruk.

Kapal Ever Given dimiliki oleh perusahaan pelayaran Jepang Shoei Kisen KK. Pemilik kapal berharap dapat mengevakuasi kembali kapal pada Sabtu malam waktu Jepang, berbeda dengan perkiraan para ahli perkapalan bahwa dibutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk membebaskan kapal berbobot 224.000 ton itu.

"Targetnya adalah untuk mengapungkan kembali kapal kontainer pada Sabtu malam waktu setempat," kata Toshiaki Fujiwara, direktur pelaksana senior perusahaan, dikutip dari CNN, 26 Maret 2021.

Kapal ini telah memblokir salah satu saluran air tersibuk di dunia, mendorong upaya penyelamatan panik termasuk penggunaan dua kapal keruk, sembilan kapal tunda dan empat penggali di tepi kanal.

Pemandangan lebih dekat dari kapal kontainer Ever Given 400 meter berbobot 224.000 ton, disewa oleh Evergreen Marine Corp Taiwan, terlihat memblokir Terusan Suez di European Space Agency Copernicus Sentinel-2 citra satelit didistribusikan atas izin Maxar Technologies diambil 24 Maret 2021 Ever Given seberat 400 meter dengan berat 224.000 ton kandas pada Selasa pagi setelah kehilangan kemampuan mengemudi di tengah angin kencang dan badai debu, kata Otoritas Terusan Suez (SCA). [Citra Satelit Copernicus Sentinel-2 Badan Antariksa Eropa / melalui Maxar Technologies / Handout melalui REUTERS]

Kapal keruk bekerja keras menghilangkan pasir dan lumpur dari haluan kapal, dan mereka harus memindahkan pasir antara 15.000 hingga 20.000 meter kubik untuk mencapai kedalaman 12 hingga 16 meter, yang memungkinkan kapal mengapung.

Otoritas Terusan Suez (SCA) mengatakan upaya untuk membebaskan kapal dengan kapal tunda akan dilanjutkan segera setelah operasi pengerukan di haluannya untuk menghilangkan 20.000 meter kubik pasir selesai, Reuters melaporkan.

Besaran volume pasir yang dikeruk kira-kira sebanding delapan kali ukuran kolam renang Olimpiade, menurut CNN.

Upaya untuk membebaskan kapal Ever Given mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu dan dipersulit oleh kondisi cuaca yang tidak stabil, mengancam penundaan yang mahal bagi perusahaan yang sudah berurusan dengan pembatasan Covid-19.

SCA mengatakan pihaknya menyambut baik tawaran AS untuk membantu. Turki juga mengatakan dapat mengirim kapal ke kanal, di tengah dorongan baru-baru ini oleh Ankara untuk memperbaiki hubungan dengan Mesir setelah permusuhan bertahun-tahun.

Data pelacakan kapal mengungkapkan kemacetan lalu lintas kapal yang besar di kedua sisi kapal Ever Given di Terusan Suez, Mesir, 24 Maret 2021.[REUTERS]

Penangguhan lalu lintas melalui saluran sempit yang menghubungkan Eropa dan Asia telah memperdalam masalah bagi jalur pelayaran yang sudah menghadapi gangguan terkait virus Corona dalam memasok barang eceran ke konsumen.

Sekitar dua lusin kapal dapat dilihat dari pantai Port Said pada Jumat pagi, menurut seorang saksi mata Reuters.

Harga minyak naik 2% menjadi lebih dari US$ 63 (Rp 908.454) per barel pada hari Jumat karena lebih dari total 30 kapal tanker minyak telah menunggu di kedua sisi kanal sejak Selasa, menurut data pengiriman di Refinitiv.

Namun, penundaan terjadi pada saat permintaan musiman yang rendah untuk minyak mentah dan gas alam cair (LNG), yang kemungkinan akan mengurangi dampak pada harga, kata para analis.

Perusahaan intelijen data Kpler mengatakan 10 kapal tanker minyak mentah sedang menunggu masuk ke kanal. Sekitar 4 juta barel yang sebagian besar merupakan Campuran BPK Kazakh dan beberapa Ural Rusia sedang menunggu bersama dengan kapal tanker yang membawa minyak Libya, Azeri dan beberapa minyak mentah Laut Utara untuk penyulingan Asia, kata para pedagang.

Operator jalur pipa SUMED Mesir dengan cepat mendekati pedagang minyak mentah untuk melihat apakah mereka ingin memesan ruang di sistem, tetapi sejauh ini, pedagang lebih suka menunggu untuk menghindari biaya tambahan yang tinggi.

Analis memperkirakan dampak harga yang lebih besar pada kapal tanker kecil yang membawa produk minyak, seperti nafta dan bahan bakar minyak, untuk ekspor dari Eropa ke Asia, jika Terusan Suez tetap ditutup selama berminggu-minggu.

CNN | REUTERS