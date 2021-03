Terusan Suez Masih Macet, Sejumlah Kapal Alihkan Rute Pelayaran

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kapal dialihkan dari Terusan Suez yang macet karena kapal Ever Given yang kandas di kanal masih belum dievakuasi.

Kemacetan di kanal penghubung Asia dan Eropa ini menyebabkan tarif pengiriman untuk kapal tanker produk minyak hampir dua kali lipat minggu ini.

Kapal Ever Given sepanjang 400 meter telah terjebak di kanal sejak Selasa dan upaya sedang dilakukan untuk membebaskan kapal meskipun prosesnya mungkin memakan waktu berminggu-minggu di tengah cuaca buruk.

Kemacetan lalu lintas melalui saluran sempit yang menghubungkan Eropa dan Asia telah memperdalam masalah bagi jalur pelayaran yang sudah menghadapi gangguan dan penundaan dalam memasok barang eceran ke konsumen.

Analis memperkirakan dampak yang lebih besar pada kapal tanker kecil dan produk minyak, khususnya nafta dan ekspor bahan bakar minyak dari Eropa ke Asia, jika kanal tetap ditutup selama berminggu-minggu.

Lebih dari 30 kapal tanker minyak telah menunggu di kedua sisi kanal untuk dilalui sejak Selasa, menurut data pengiriman di Refinitiv.

"Tarif Aframax dan Suezmax di Mediterania adalah yang pertama kali bereaksi karena pasar mulai memberi harga lebih," kata pialang kapal Braemar ACM Shipbroking, dikutip dari Reuters, 26 Maret 2021.

Setidaknya empat kapal tanker Long-Range 2 yang mungkin telah menuju Suez dari cekungan Atlantik, kemungkinan akan mengevaluasi jalur di sekitar Tanjung Harapan, kata Braemar ACM. Setiap kapal tanker LR-2 dapat mengangkut sekitar 75.000 ton minyak.

Data pelacakan kapal mengungkapkan kemacetan lalu lintas kapal yang besar di kedua sisi kapal Ever Given di Terusan Suez, Mesir, 24 Maret 2021.[REUTERS]

Meningkatnya permintaan minyak mentah Cekungan Atlantik di Eropa juga akan meningkatkan penggunaan kapal tanker yang lebih kecil ini dan mendukung tarif pengangkutan, tambahnya.

Biaya pengiriman produk minyak bersih, seperti bensin dan solar, dari pelabuhan Tuapse Rusia di Laut Hitam ke Prancis selatan meningkat dari US$ 1,49 (Rp 21.483) per barel pada 22 Maret menjadi US$ 2,58 (Rp 37.199) per barel pada 25 Maret atau meningkat 73%, menurut Refinitiv .

Tolok ukur indeks pengiriman untuk kapal LR2 dari Timur Tengah ke Jepang, juga dikenal sebagai TC1, telah naik menjadi 137,5 poin skala dunia pada Jumat pagi, dibandingkan dengan 100 poin skala dunia minggu lalu, kata Anoop Jayaraj, pialang kapal tanker bersih di Fearnleys Singapore.

Demikian pula, indeks tarif angkutan untuk kapal-kapal Long-Range 1 (LR1) di rute yang sama, yang dikenal sebagai TC5, berada di 130 poin skala dunia pada hari Jumat, naik dari 125 pada akhir pekan lalu. Skala dunia adalah alat industri yang digunakan untuk menghitung tarif angkutan.

Dampak penundaan pengiriman di pasar energi kemungkinan besar akan berkurang dengan permintaan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang sedang musim sepi, kata para analis.

"Sifat musiman dari aliran ini berarti bahwa kita tidak mungkin melihat tekanan pada pengirim LNG yang memindahkan kargo ke timur karena rute Cape Hope (Tanjung Harapan) yang lebih panjang dan lebih murah serta lebih disukai," kata perusahaan intelijen data Kpler.

Beberapa kapal tanker LNG telah dialihkan, kata salah satu pialang kapal yang berbasis di Singapura, menambahkan bahwa sentimen tarif kapal tanker LNG lebih positif setelah insiden tersebut.

Dia menambahkan bahwa beberapa pembeli Eropa yang mengantisipasi penundaan LNG dari Qatar mungkin sedang mempertimbangkan opsi lain seperti membeli di pasar spot. Namun, dengan permintaan LNG di musim sepi, dampaknya mungkin minimal, kata analis.

Jika kemacetan di Terusan Kanal berlangsung selama dua minggu, sekitar satu juta ton LNG bisa tertunda untuk ke Eropa, kata kepala pasar gas dan listrik Rystad Energy Carlos Torres Diaz pada Kamis.

Ini bisa berlipat ganda menjadi lebih dari dua juta ton pengiriman kargo tertunda dalam skenario kasus terburuk Terusan Suez jika tetap macet selama empat minggu.

REUTERS