Joe Biden Ingin Maju Pemilu Presiden Amerika Serikat 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Baru juga menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengutarakan rencananya untuk maju lagi dalam pemilu presiden 2024 mendatang. Biden dilantik menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat pada Januari 2021 untuk masa jabatan empat tahun ke depan.

Dalam sejarah Amerika Serikat, Biden, 78 tahun, telah menjadi presiden tertua di Negara Abang Sam itu. Sebelumnya muncul spekulasi kalau Biden hanya akan menjabat untuk satu periode saja.

“Saya berencana maju lagi dalam pemilu,” kata Biden, Kamis, 25 Maret 2021 dalam sebuah acara jumpa wartawan.

President Biden: "My plan is to run for reelection. That's my expectation."

