Istri Perdana Menteri Pakistan Tertular Virus Corona

TEMPO.CO, Jakarta - Bushra Bibi istri Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Sabtu, 20 Maret 2021 dinyatakan positif Covid-19. Bibi ketahuan terinfeksi virus corona beberapa jam setelah Khan positif Covid-19.

“Saya ingin berterima kasih kepada masyarakat Pakistan dan mereka yang ada luar negeri atas doa-doa yang dipanjatkan agar saya dan Ibu Negara lekas sembuh,” kata Khan lewat Twitter.

I want to thank everyone in Pakistan & abroad for their good wishes and prayers for the quick recovery of the first lady and I from Covid 19.