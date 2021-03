Pandemi Memburuk, Brasil Incar Surplus Vaksin COVID-19 dari Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Brasil mencoba menggenjot kampanye vaksinasi COVID-19 mereka yang lamban. Kabar terbaru, Brasil memulai pembicaraan dengan Amerika untuk bisa mendapat surplus vaksin COVID-19 mereka.

"Kami sudah berdiskusi dengan Amerika sejak 13 Maret untuk memungkinkan kami mengimpor kelebihan vaksin COVID-19 mereka," ujar Kementerian Luar Negeri Brasil, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Ahad, 21 Maret 2021.

Pernyataan tersebut menyusul kabar bahwa Presiden Joe Biden akan "meminjamkan" kelebihan vaksin COVID-19 Amerika ke negara-negara lain. Kamis kemarin, ia berkata Meksiko akan menerima "pinjaman" sebesar 2,5 juta dosis dan Kanada sebesar 1,5 juta dosis.

Since March 13, the Brazilian Government, through Itamaraty and the Embassy in Washington, in coordination with the Ministry of Health, has been negotiating with the US Government to make it possible for Brazil to import vaccines from the surplus available in the United States.