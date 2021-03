Kesal Ditanyai Soal Reshuffle, PM Thailand Semprot Wartawan dengan Disinfektan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha, tidak senang wartawan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan soal kocok ulang (reshuffle) kabinet. Untuk menunjukkan ketidaksukaannya, ia meyemprot para wartawan dengan disinfektan.

Hal tersebut terjadi pada jumpa pers Pemerintah Thailand, Selasa kemarin, 9 Maret 2021. Sebelum menyemprot para wartawan dengan disinfektan, Prayuth Chan-o-cha menegur mereka untuk tidak usah ikut campur soal

urusan internal pemerintah.

"Urus saja urusan kalian sendiri," ujar Prayuth Chan-o-cha yang langsung menyambar botol disinfektan di dekatnya dan menyemprotnya tepat di depan para wartawan yang menanyainya. Prayuth Chan-o-cha melakukannya sambil menutup mulutnya dengan masker.

At the end of today’s weekly post-cabinet meeting presser, PM @prayutofficial was asked yet again about specific names in the next cabinet reshuffle - instead he sprays the entire first row of the press with alcohol spray... pic.twitter.com/w6mDluxQMU