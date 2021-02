Pendukung Donald Trump Mau Ledakan Capitol AS dan Bunuh Anggota Kongres AS

Reporter: Non Koresponden

Ratusan pendukung Presidenn Donald Trump menyalakan flare saat berkumpul di Gedung Capitol Amerika Seikat di Washington, 6 Januari 2021. Pendukung Donald Trump menyerbu gedung parlemen AS, US Capitol, saat Wakil Presiden Mike Pence menolak permintaan Presiden Trump untuk membatalkan kekalahannya dari Joe Biden. REUTERS/Leah Millis

TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung Donald Trump yang melancarkan serangan mematikan di Capitol AS bulan lalu telah mengindikasikan mereka ingin meledakkan gedung parlemen itu dan membunuh anggota Kongres AS, kata penjabat kepala Polisi Capitol AS pada Kamis.

Ancaman menunjukkan bahwa ekstremis dapat menargetkan gedung selama pidato oleh Presiden Joe Biden, Penjabat Kepala Yogananda Pittman mengatakan kepada anggota parlemen saat dia mengadvokasi keamanan tinggi yang berkelanjutan di sekitar gedung.

"Anggota kelompok milisi yang hadir pada 6 Januari telah menyatakan keinginan mereka bahwa mereka ingin meledakkan Capitol dan membunuh anggota sebanyak mungkin dengan hubungan langsung dengan State of the Union," kata Pittman kepada anggota House Appropriations Committee, dikutip dari Reuters, 26 Februari 2021.

"Kami pikir sangat bijaksana jika Kepolisian Capitol mempertahankan postur keamanan yang ditingkatkan dan kuat sampai kami mengatasi kerentanan tersebut di masa mendatang," katanya.

Anggota Garda Nasional berjaga di dekat gedung Capitol AS, saat Dewan Perwakilan Rakyat berdebat untuk memakzulkan Presiden AS Donald Trump seminggu setelah para pendukungnya menyerbu gedung Capitol di Washington, AS, 13 Januari 2021. [REUTERS / Brandon Bell]

Tanggal upacara pidato kenegaraan Joe Biden kepada Kongres, State of the Union, belum ditentukan, tetapi biasanya upacara itu dilakukan di awal tahun.

Langkah-langkah keamanan maksimum yang belum pernah diberlakukan sebelumnya di Washington setelah serangan mematikan 6 Januari di Capitol, termasuk pagar yang dilapisi kawat silet dan pos pemeriksaan yang diawaki oleh Garda Nasional.

Sekitar 5.000 tentara Garda Nasional diperkirakan akan berjaga hingga pertengahan Maret.

Pendukung Donald Trump menyerbu Capitol AS untuk menghentikan Kongres mengesahkan kemenangan elektoral Presiden Demokrat Joe Biden atas presiden Republik Donald Trump, yang tanpa dasar mengklaim bahwa pemilu November telah dicurangi.

Serangan itu menunda sertifikasi kemenangan Biden selama beberapa jam, karena anggota parlemen terpaksa melarikan diri dari massa. Lima orang tewas dalam kekerasan itu, termasuk seorang petugas Kepolisian Capitol AS.

Lebih dari 200 orang telah didakwa sejauh ini atas peran mereka dalam kerusuhan di Capitol AS, termasuk beberapa yang terkait dengan kelompok pendukung Donald Trump ekstremis sayap kanan seperti Oath Keepers dan Proud Boys.

