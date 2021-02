Kontestan Kuis TV di Islandia Ngamuk Acak-acak Studio karena Timnya Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang kontestan kuis University Challenge versi Islandia mengamuk dan mengacak-acak panggung setelah tim lawan menjawab pertanyaan dengan benar dan dinyatakan menang.

Siswa sekolah menengah pertama yang tidak puas itu bernama Jón Jörund Guðmundsson saat ikut dalam acara TV Gettu Betur, yang diterjemahkan menjadi Make A Better Guess. Kuis televisi ini serupa dengan acara University Challenge yang populer di Inggris.

Tapi, ketika para pesaingnya dinobatkan sebagai pemenang, pemuda itu dengan cepat menunjukkan ketidaksetujuannya.

Dia melempar gelas ke lantai sebelum berdiri, menjatuhkan podium dan melemparkan air ke arah rekan satu timnya. Pemuda itu kemudian pergi meninggalkan panggung dan terdengar mengacak-acak studio.

Pembawa acara Kristjana Arnarsdóttir, yang terlihat terkejut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, mencoba untuk menjaga acara tetap berjalan, The Independent melaporkan.

Namun, kontestan itu masih mengamuk saat Arnarsdóttir berbicara. Tak disorot kamera, pemuda itu terdengar melempar barang di belakang layar.

Iceland has quiz show "Gettu betur", a bit like a high school version of #UniversityChallenge

Broadcast live on Icelandic TV, it's most unsettling scene I've seen on a quiz.

I don't know context, but it shows quizzing on national TV can bring extreme pressure. #Gettubetur pic.twitter.com/gNrTk7cklt