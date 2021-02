Mesin Pesawat United Airlines Meledak Saat Terbang, Ini Kesaksian Penumpang

TEMPO, Jakarta - Pengalaman menyeramkan dialami penumpang pesawat United Airlines jurusan Denver, Colorado, Sabtu pekan lalu. Di tengah penerbangan, mesin kanan pesawat yang mereka tumpangi meledak. Beruntung bagi mereka, pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Namun, sial bagi penduduk Denver, debris mesin yang meledak jatuh ke permukiman mereka.

Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, mesin yang meledak tersebut berasal dari jenis pesawat Boeing 777-200. Saat mesin itu meledak, pesawat United Airlines yang berisi 231 penumpang dan 10 kru tersebut dalam perjalanan menuju Honolulu.

"Jujur pada satu titik saya mengira akan mati. Ketinggian penerbangan turun dengan begitu cepat begitu mesin meledak. Saya pegang istri tangan saya dan membatin bahwa ini akhir kami," ujar David Delucia, salah satu penumpang.

Dari video dan foto yang beredar, ledakan yang terjadi relatif besar. Mesin kanan pesawat United Airlines sampai kehilangan seluruh rangka luarnya, menyisakan bagian dalam turbin yang terbakar.

Debris dari mesin tersebut jatuh ke berbagai titik. Ada yang berukuran besar maupun kecil. Ada yang jatuh di halaman atau bahakan tepat di atap rumah. Kepolisian Denver menyisir kota dan permukiman warga untuk mengecek di mana saja debris jatuh dan kemudian memasang garis polisi di sekitarnya. Per berita ini ditulis, tidak ada korban atas kejadian itu, baik di udara maupun di darat.

Had a front row seat to the entire engine failure on United flight 328. Kinda traumatized to fly United more. #UnitedAirlines pic.twitter.com/5KdJn1BGfV