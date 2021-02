Video Viral Perempuan Dipaksa Gendong Anggota Keluarga Suami

TEMPO.CO, Jakarta - Video viral di India sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang perempuan dari sebuah suku dipaksa untuk menggendong di bagian bahunya seorang anggota keluarga suaminya. Sambil menggendong, perempuan malang tersebut disuruh berjalan sampai sejauh tiga kilometer.

Insiden ini (dugaan praktek kesukuan) terjadi wilayah perbatasan desa Sagai dan Bans, distrik Guna, India. Kepolisian mengatakan kasus ini sudah dilaporkan dan empat tersangka sudah ditahan.

A married tribal woman in Guna was beaten up, shamed and forced to carry her relatives on her shoulders as punishment