Elon Musk Ajak Vladimir Putin Ngobrol di Clubhouse

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin di aplikasi media sosial favorit barunya, Clubhouse.

Pada hari Sabtu, CEO Tesla itu menyebut akun resmi Kremlin untuk menanyakan apakah presiden Rusia ingin bergabung dengannya dalam percakapan di aplikasi audio.

"Apakah Anda ingin bergabung dengan saya untuk percakapan di Clubhouse?," kata Musk dalam twit pada hari Sabtu, CNN melaporkan, 15 Februari 2021.

Elon Musk kemudian menindaklanjuti cuitan Bahasa Inggris-nya dengan twit dalam bahasa Rusia, yang diterjemahkan menjadi: "Akan menjadi kehormatan besar untuk berbicara dengan Anda."

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?