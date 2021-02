Menghabiskan Valentine di Camp David, Joe Biden Main Game Mario Kart

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai Presiden Amerika ke-46, Joe Biden menghabiskan akhir pekannya dengan santai di rumah peristirahatan Camp David, Maryland. Di sana, ia menggunakan waktu istirahatnya untuk bermain game dengan keluarganya.

Dikutip dari situs game Kotaku, Joe Biden memainkan game balapan berjudul Mario Kart Arcade DX. Ia tidak memainkannya di console Nintendo, tetapi di mesin arcade yang kebetulan memang disediakan di Camp David. Adapun ia tidak memainkannya sendiri, tetapi bersama cucu perempuannya, Naomi Biden.

"Paspampres memberinya pengecualian, mengizinkannya untuk 'mengendarai' sendiri. Dia (Joe Biden) agak sedikit usang, namun dia menang tipis," ujar Naomi Biden dalam unggahan Instastory-nya, Ahad, 14 Februari 2021.

President Biden competing in Mario Kart against granddaughter Naomi. She says he “barely” won. pic.twitter.com/JhDMX1TTMv