Pria Bangladesh di Singapura Terinfeksi Covid-19 Dua Kali

Petugas medis membantu membawa penumpang ke dalam ambulans saat penumpang lain menunggu di kapal pesiar Royal Caribbean Quantum of the Seas yang berlabuh di Marina Bay Cruise Center setelah seorang penumpang dinyatakan positif COVID-19 di Singapura, 9 Desember 2020. Royal Caribbean meluncurkan kembali pelayaran di Singapura, tetapi telah membatalkan sebagian besar rencana perjalanan yang direncanakan di tempat lain hingga 28 Februari 2021. Perusahaan itu juga tengah mencari sukarelawan untuk menguji protokol kesehatan baru di AS (bagian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 'Conditional Sail 'Order), tapi belum jelas kapan itu akan dilakukan. REUTERS/Edgar Su