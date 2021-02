Viral Guru Penjas di Myanmar Senam Ampun Bang Jago Saat Kudeta Militer

TEMPO.CO, - Seorang guru di Myanmar menjadi viral karena dia merekam video aerobiknya dengan latar belakang kendaraan militer yang baru saja melakukan kudeta.

Wanita bernama Khing Hnin Wai ini asik melakukan senam diiringi lagu "Ampun Bang Jago" dengan irama elektronik yang menghentak. Selama 3 menit 25 detik, ia asik bersenam seakan tidak menyadari lalu-lalang kendaraan militer di belakangnya.

Yes, a PE teacher really danced through the coup in Myanmar.

Here's a debunk of the 'green screen' debunks.https://t.co/tFb3iZ9X4r