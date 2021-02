Israel Akan Kirim 5 Ribu Vaksin Covid-19 Untuk Palestina

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, - Pemerintah Israel mengatakan mereka telah mengirim 2 ribu dosis vaksin Covid-19 Moderna kepada Palestina dalam pengiriman tahap pertama, kemarin. Untuk tahap selanjutnya, Israel akan membagikan 3 ribu vaksin.

"Vaksin dipindahkan ke Tepi Barat dan akan digunakan oleh tim medis Otoritas Palestina," menurut pernyataan Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), penghubung militer Israel dengan Palestina, seperti dikutip dari Arab News, Selasa, 2 Februari 2021.

Pejabat otoritas Palestina menolak untuk mengkonfirmasi atau menolak pengiriman tersebut.

Israel kini menjadi negara terdepan dan tercepat dalam memvaksinasi warganya. Sekitar 32 persen penduduk Israel telah menerima setidaknya satu dosis vaksin pada Ahad pagi kemarin.

Sementara Palestina masih berusaha mengamankan pasokan vaksin untuk rakyatnya.

Pejabat senior kesehatan Palestina Osama Al-Najjar mengatakan kepada The Times of Israel pekan lalu bahwa mereka terkendala keuangan untuk bisa mengamankan pasokan vaksin bagi warganya. "Semua perusahaan yang kami tangani meminta 50 persen di muka, yang terkadang di luar kemampuan kami untuk membayar," katanya.

Sekitar 2 juta dosis diharapkan tiba dari AstraZeneca, kata pejabat kesehatan Otoritas Palestina. Sementara 150 ribu dosis vaksin Sputnik V Rusia lainnya akan tiba, selain pengiriman yang lebih kecil dari Sinopharm China dan vaksin Moderna.

Palestina juga akan menerima lebih dari 35 ribu hingga 40 ribu vaksin dari program berbagi vaksin global COVAX dalam beberapa pekan mendatang.

