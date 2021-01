Inggris Diprotes karena Pasang Iklan Bernada Seksis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris menuai kritik masyarakat setelah beredar iklan anjuran untuk ‘di rumah saja’. Iklan yang diterbitkan terkait pandemi Covid-19 tersebut, menggambarkan si ibu sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki yang digambarkan sebagai sosok ayah duduk bersantai.

“Siapa yang membuat iklan ini? Siapa yang menyetujuinya? Heteronormatif. Memaksakan gambaran bahwa mengajarkan anak pelajaran sekolah, bersih-bersih rumah, merawat anak adalah pekerjaan perempuan. Apakah laki-lakinya sedang pergi berperang atau mengerjakan sesuatu?,” kata Pragya Agarwal, ilmuwan bidang data dan perilaku.

A message from the Government to the nation’s women and girls!!

In 2021.

Turns out 1950s sexism is spreading fast too. pic.twitter.com/n6pHIz7cwu