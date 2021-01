Chrissy Teigen Jadi Seleb Pertama yang Diikuti Twitter Presiden Joe Biden

TEMPO.CO, Jakarta - Chrissy Teigen menjadi selebritas pertama yang diikuti oleh akun Twitter resmi Presiden Joe Biden di antara akun pejabat dan stafnya.

Akun Twitter @POTUS, yang dialihkan ke Joe Biden setelah resmi dilantik, hanya mengikuti 12 orang dan Chrissy Teigen adalah satu-satunya selebritas yang pertama kali diikuti Biden, dikutip dari majalah InStyle, 22 Januari 2021.

Setelah diberitahu tentang berita tersebut, Chrissy mencuit: "OH MY GOD!!!!!!!!!"

"Hatiku, oh my god, lmao. Akhirnya aku bisa melihat tweet Presiden dan mungkin tidak akan melepasnya."

Menjelang hari pelantikan Joe Biden pada Rabu pagi, Teigen dengan bercanda men-twit "halo @joebiden Saya telah diblokir oleh presiden selama empat tahun, bisakah saya mendapatkan follow."

Teigen, bersama dengan banyak orang lainnya, telah diblokir di Twitter oleh mantan Presiden Donald Trump.

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz