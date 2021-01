Arnold Schwarzenegger Ajak Warga Divaksinasi Covid-19 dengan Gaya Terminator

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood dan mantan gubernur California, Arnold Schwarzenegger, pada Rabu mengunggah video yang mengajak orang-orang untuk disuntik vaksin Covid-19 dengan gaya Terminator.

Arnold Schwarzenegger menerima suntikan vaksin corona di pusat vaksinasi massal di Dodger Stadium, dan menggunakan salah satu kalimat dalam film Terminator untuk membujuk warga California divaksin.

"Hari ini adalah hari yang baik. Saya sangat senang menunggu dalam antrean," cuit Twitter Arnold, bersama dengan klip video 36 detik yang memperlihatkan dia sedang divaksin, dikutip dari KTLA, 22 Januari 2021.

Seperti semua orang lain yang diinokulasi di pusat vaksin drive-thru, Schwarzenegger tetap berada di dalam mobil saat mendapatkan suntikan.

Setelah itu, dia mendesak semua warga California yang memenuhi syarat untuk mengikuti dirinya, dengan mengatakan dia merekomendasikan vaksin itu kepada semua orang.

"Ikutlah denganku jika kamu ingin hidup," katanya, mengutip dialog dalam salah satu adegan di film Terminator.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm