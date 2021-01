Pakai Jaket Parka Saat Pelantikan Joe Biden, Bernie Sanders Viral dan Jadi Meme

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Bernie Sanders dengan jaket parka Burton musim dinginnya mencuri perhatian selama pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris Rabu kemarin.

Senator Vermont tersebut bahkan menjadi meme selama upacara pelantikan setelah dipotret mengenakan jaket tebal, yang tampaknya dia begitu kedinginan di tengah suhu musim dingin Washington DC.

Menurut majalan PEOPLE, 21 Januari 2020, Sanders berpakaian yang wajar untuk suhu dingin 5 derajat Celsius di Washington DC, pada hari Rabu. Dia memilih parka Burton GORE-TEX kasual yang terlihat dia kenakan awal tahun ini dalam sebuah video kampanye.

Sanders juga tetap praktis dengan mengenakan masker bedah sekali pakai dan sarung tangan nyaman yang digunakan untuk berbicara di Twitter.

Pelantikan presiden AS bukan hanya seputar peralihan kekuasaan formal yang kaku, ritual empat tahunan ini juga menjadi ajang pertunjukan tokoh-tokoh penting Amerika. Wakil Presiden Kamala Harris, Ibu Negara Dr. Jill Biden dan artis pelantikan Lady Gaga dan Jennifer Lopez, mendapat perhatian lewat banyak artikel dan twit tentang pilihan pakaian simbolis mereka untuk acara tersebut.

Tetapi Bernie Sanders, mantan calon presiden yang menjadi sekutu penting Presiden Joe Biden selama kampanye 2020, membuat tren fashionnya sendiri.

Bernie Sanders mengenakan jaket Burton saat pelantikan Joe Biden. REUTERS

Dikutip dari Los Angeles Times, anggota parlemen berusia 79 tahun itu mengenakan jaket Burton utilitarian khasnya di tengah orang-orang yang memakai jaket trench coat kaku. Sebagai catatan, Burton adalah perusahaan seluncur salju yang berbasis di Burlington, Vermont, dan pendukung lama Sanders.

Politisi progresif itu juga secara mencolok memamerkan sarung tangan rajutan bermotif dan membawa amplop manila besar ke upacara tersebut.

Bahkan kritikus mode The New York Times, Vanessa Friedman menulis di Twitter, "Dalam semua berita mode pelantikan, mari kita tidak mengabaikan sarung tangan Senator Bernie Sanders."

Sarung tangan Sanders memiliki arti khusus. Jen Ellis, seorang guru dari Essex Junction, Vermont, membuat sarung tangan itu untuknya beberapa tahun yang lalu dan bahkan membuat gaya serupa untuk mereka yang tertarik memilikinya.

"Saya membuat sarung tangan Bernie sebagai hadiah beberapa tahun lalu. Sarung tangan itu terbuat dari sweater wol bekas dan dilapisi dengan bulu domba (terbuat dari botol plastik daur ulang). #BerniesMittens," tulis Ellis di Twitter pada tahun 2020, dikutip dari PEOPLE.

Sontak penampilan Sanders mencuri perhatian media, dan tentu saja netizen.

Gambar Sanders dengan jaket parka Burton yang ikonik dan sarung tangan yang dilaporkan sebagai hadiah viral di media sosial dalam hitungan menit, dengan orang-orang yang mengedit photoshop senator ke dalam berbagai situasi, Business Insider melaporkan.

Burton tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Business Insider, meskipun perusahaan men-twit untuk menghormati pelantikan Joe Biden.

Jane Sanders, istri Bernie Sanders, men-twit bahwa jaket Burton itu adalah hadiah Natal dari putranya setelah Burton membuat edisi terbatas jaket itu.

Warganet langsung melihat jaketnya adalah jaket yang sama dari meme terkenal "Saya sekali lagi bertanya" yang diambil dari iklan kampanyenya pada 2019.

The truth is, we have an excellent chance to win the primary and beat Trump.

But the only way we can do that is if we have the sufficient financial resources.

So I am asking you today to contribute to our campaign before the FEC deadline: https://t.co/9y9BZMs0GM pic.twitter.com/wnYbUDBynW