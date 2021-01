Donald Trump Kirim Surat Untuk Joe Biden

Reporter: Non Koresponden

Donald Trump berpidato di Joint Base Andrews seusai meninggalkan Gedung Putih, Maryland, AS, Rabu, 20 Januari 2021. Gedung Putih menjadi kediaman Trump selama menjabat sebagai Presiden AS. REUTERS/Carlos Barria

TEMPO.CO, - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pendahulunya, Donald Trump, mengirimkan surat pribadi perihal pelantikannya sebagai presiden ke-46. "Surat yang sangat ramah," katanya dikutip dari CNN, Kamis, 21 Januari 2021.

Berbicara dari belakang Resolute Desk, Biden mengatakan dia tidak akan mengungkapkan isi surat itu untuk menghormati mantan Presiden Donald Trump. "Karena ini pribadi, saya tidak akan membicarakannya sampai saya berbicara dengannya," tuturnya.

Seperti diketahui Donald Trump memutuskan tidak menghadiri pelantikan Joe Biden. Presiden AS ke-45 itu meninggalkan Gedung Putih bersama istrinya, Melania Trump, dengan helikopter ke acara pelepasan di Pangkalan Angkatan Udara Joint Base Andrews, sebelum terbang ke Florida.

"Kami akan kembali," kata Donald Trump kepada kerumunan pendukung yang berkumpul untuk melihatnya pergi di Pangkalan Udara Andrews. "Jadi semoga hidup kalian bahagia. Kami akan menemui kalian segera."

Saat Air Force One lepas landas untuk terakhir kalinya dengan Donald Trump di dalamnya, "My Way" yang dinyanyikan Frank Sinatra dimainkan saat lepas landas, CNN melaporkan.

Donald Trump meninggalkan Washington yang dipenuhi pasukan Garda Nasional, dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kerusuhan para pendukungnya seperti saat pengesahan kemenangan Joe Biden di Gedung Capitol 6 Januari kemarin.

