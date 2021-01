Sah Jadi Presiden AS, Joe Biden Langsung Ngetweet Pakai Akun @POTUS

TEMPO.CO, Jakarta - Joe Biden akhirnya resmi menjadi Presiden Amerika ke-46. Hal pertama yang ia lakukan usai mengucapkan sumpah adalah nge-tweet, menggunakan akun resmi Presiden Amerika @POTUS yang sekarang di bawah kendalinya.

"Kita tidak bisa membuang-buang waktu untuk menghadapi krisis saat ini. Hari ini, saya langsung menuju ke Ruang Oval, bekerja, melakukan hal berani yang berdampak langsung kepada keluarga Amerika," ujar Joe Biden via twitter.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.