Akun Twitter Gedung Putih Dialihkan ke Pemerintahan Joe Biden

Joe Biden membacakan sumpah saat dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat didampingi istrinya Jill Biden Capitol AS di Washington, AS, 20 Januari 2021. Dalam pelantikan, Jill memegangi Alkitab berusia 127 tahun milik keluarga Biden. REUTERS/Kevin Lamarque

TEMPO.CO, Jakarta - Akun Twitter Gedung Putih telah dialihkan dari pemerintahan Donald Trump ke pemerintahan Joe Biden, menurut juru bicara Twitter Nick Pacilio.

Joe Biden tidak hanya dilantik sebagai presiden Amerika ke-46 tetapi kepresidenannya telah dikukuhkan di salah satu jaringan media sosial terbesar di Amerika Serikat. Berikut akun resmi Twitter pemerintah AS yang dialihkan ke Joe Biden, menurut laporan CNN, 20 Januari 2021:

@ Transition46 telah menjadi @WHouse

@PresEect telah menjadi @POTUS

@SenMalaSudah menjadi @VP

@FLOTUSiden telah menjadi @FLOTUS

@PressSPaki telah menjadi @PressSec

Dan akun baru untuk suami Kamala Harris, Douglas Emhoff, @SecondGentleman, yang baru saja diaktifkan.

Second Gentleman of the United States (SGOTUS) adalah gelar pertama yang baru dipakai dalam sejarah AS, yang digunakan oleh suami wakil presiden Kamala Harris, Douglas Emhoff, ketika istrinya menjabat pada 20 Januari 2021.

Baca juga: Sah, Joe Biden Resmi Menjabat Presiden AS ke-46

Sejumlah anggota keluarga Presiden AS di antaranya, Donald Trump Jr, Ivanka Trump, dan suaminya Jared Kushner menghadiri upacara keberangkatan Presiden AS Donald Trump di Pangkalan Bersama Andrews, Maryland, AS, 20 Januari 2021. REUTERS/Carlos Barria

Akun Twitter pemerintahan Donald Trump sekarang diarsipkan untuk umum, kata Pacilio. Akun Twitter ini termasuk @POTUS45, @WhiteHouse45, @VP45, @ PressSec45, @FLOTUS45 dan @SecondLady45.

Joe Biden sah menjabat Presiden AS ke-46 setelah sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts pada Rabu sore di Washington, Reuters melaporkan.

Dengan tangannya di atas Alkitab warisan keluarga selama lebih dari satu abad, Biden mengambil sumpah jabatan presiden dengan bersumpah untuk "melestarikan, melindungi dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat."

Sementara wakilnya, Kamala Harris, disumpah jabatan sebelum Joe Biden.

Pada siang hari, Harris secara resmi akan menjadi perempuan pertama, wakil presiden kulit hitam pertama dan wakil presiden AS keturunan Asia pertama.

Kamala Harris disumpah jabatan oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor, CNN melaporkan, 20 Januari 2021.

Dalam pidato pertamanya sebagai presiden AS, Joe Biden menyerukan persatuan Amerika dan berjanji memulihkan bangsa dari tantangan Covid-19, rasialisme, hingga ekstremisme.

CNN | REUTERS

