Ketua Senat AS Mitch McConnell Tuduh Donald Trump Provokasi Kerusuhan Capitol AS

Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell berbicara kepada awak media saat berjalan ke kantornya, ketika Wali Kota Muriel Bowser menyatakan Keadaan Darurat virus Corona (COVID-19), di Capitol Hill di Washington, AS , 17 Maret 2020. [REUTERS / Tom Brenner]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, pada Selasa menuduh Presiden Donald Trump, sesama Republikan, memprovokasi kerusuhan 6 Januari di Capitol AS.

"Massa itu diberi kebohongan. Mereka diprovokasi oleh presiden dan orang-orang kuat lainnya," kata McConnell, Senator Kentucky, dalam pidatonya di lantai Senat, dikutip dari Reuters, 20 Januari 2021.

McConnell menegaskan bahwa Kongres melakukan tugasnya meskipun terjadi kekerasan pada 6 Januari, menyatakan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris.

"Kami akan mengadakan pengukuhan yang aman dan sukses di sini, di depan Capitol," kata McConnell, dikutip dari CNN.

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu pekan lalu memakzulkan Trump untuk kedua kalinya. Senat belum menjadwalkan persidangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya Trump.

Pendukung Presiden AS Donald Trump berkumpul di depan Gedung Capitol AS saat pengesahan hasil Pemilu presiden AS di Washington, AS 6 Januari 2021. REUTERS/Stephanie Keith

McConnell pekan lalu mengatakan dia akan mendengarkan argumen yang disajikan selama persidangan Senat, sebelum memutuskan bagaimana memberikan suara pada tuduhan pemakzulan, yang menghasut pemberontakan dan mengakibatkan pengepungan Capitol AS.

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer, yang siap menjadi pemimpin mayoritas Senat dalam beberapa hari mendatang, mengatakan dalam pidato Senat bahwa Trump "adalah ancaman bagi tatanan konstitusional kita baik dia di dalam atau di luar jabatan."

Masa jabatan Trump sebagai presiden berakhir pada hari Rabu ketika Presiden terpilih Joe Biden dilantik.

Schumer menambahkan bahwa jika Trump terbukti bersalah, Senat kemudian akan memberikan suara untuk melarangnya mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

Pendukung Donald Trump menyerang Capitol AS pada 6 Januari, menunda sertifikasi kemenangan pemilihan November Biden selama beberapa jam, memaksa anggota parlemen berlindung, dan mengakibatkan kematian lima orang, termasuk seorang petugas Kepolisian Capitol AS.

