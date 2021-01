Pelantikan Joe Biden Libatkan Rakyat Biasa Hingga Bintang Pop Dunia

Reporter: Non Koresponden

Lady Gaga tampil dalam rapat umum kampanye drive-in yang diadakan oleh calon presiden dari Partai Demokrat AS Joe Biden di Heinz Field di Pittsburgh, Pennsylvania, AS, 2 November 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

TEMPO.CO, - Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden bakal dilantik hari ini pukul 11.30 waktu setempat atau pukul 23.30 WIB di West Front Gedung Capitol, Washington DC. Menariknya, prosesi pelantikan ini akan melibatkan rakyat biasa hingga bintang pop dunia sekelas Jennifer Lopez dan Lady Gaga.

Mengutip NBC News, acara pelantikan akan diawali dengan pembacaan doa oleh Pendeta Leo J. O'Donovan, mantan presiden Universitas Georgetown dan teman dekat keluarga Biden. Setelah itu Andrea Hall, petugas pemadam kebakaran wanita Afrika-Amerika pertama yang menjadi kapten dari Departemen Penyelamatan Kebakaran di South Fulton, Georgia, akan memimpin pengucapan Sumpah Kesetiaan.

Baca juga: Jelang Pelantikan Joe Biden, Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui

Selama masa pemilihan presiden, Joe Biden dikenal memiliki banyak pendukung dari kalangan seniman. Salah satu penyanyi kenamaan yang juga pendukung Biden, Lady Gaga, bakal menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Gaga pernah bekerja sama dengan Biden saat dia menjadi wakil presiden terkait isu kekerasan dalam rumah tangga.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi dari Amanda Gorman, pmenang penyair pemuda pertama di AS pada 2017. Ia akan membacakan puisi berjudul "The Hill We Climb." Seperti Biden, Gorman memiliki gangguan bicara yang harus diatasi dengan kerja keras. Dia juga telah mengumumkan rencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2036.

Acara semakin meriah dengan penampilan dari Jennifer Lopez.

Selain itu, seorang teman lama dari keluarga Biden, Pendeta Silvester Beaman , pendeta dari Gereja Episkopal Metodis Afrika Bethel di Wilmington, Delaware, akan memberikan berkatnya.

Puncak acara, yakni pengambilan sumpah jabatan, akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan, John Roberts. Pengambilan sumpah jabatan Joe Biden dilakukan tepat pukul 12.00 waktu Amerika Serikat.

Joe Biden akan mengambil sumpah dengan tangannya di atas Alkitab keluarganya yang berusia 127 tahun. Istrinya, Jill Biden akan memegang alkitab ini.

NBC NEWS

https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/viewers-guide-biden-s-inauguration-day-everything-you-need-know-n1254340#anchor-Whowillandwontbeinattendance