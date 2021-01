Waspada Virus Corona, Cina Bangun 1.500 Kamar Isolasi dalam 5 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Nangong di Cina merampungkan pembangunan 1.500 kamar untuk karantina pasien positif Covid-19. Pembangunan besar-besaran itu diselesaikan dalam tempo lima hari saja, dimana pembangunan dilakukan setelah sebuah kasus positif Covid-19 yang ditularkan masyarakat lokal terdeteksi.

Diharapkan tambahan 5 ribu kamar lagi selesai pembangunannya pekan depan. Bangsal-bangsal tempat karantina ini menjadi pusat isolasi terbesar yang dibangun disebuah lahan di sebuah pabrik diluar kota Nangong, wilayah utara Cina di Provinsi Hebei.

On January 14, the construction of the first batch of 1300 isolation houses in nangong city, Hebei Province, was completed. The house is equipped with heating equipment, new bedding, toilet and hot water kettle. It is understood that the city plans to build 6 isolation houses, pic.twitter.com/fJInBAZWsu