Cerita Para Staf Gedung Putih Menjelang Berakhirnya Kepresidenan Donald Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 6 Januari Presiden Donald Trump berteriak kepada para pendukungnya: "Kita akan berjalan ke Pennsylvania Avenue", jalan diagonal di Washington DC yang menghubungkan Gedung Putih dan Capitol AS.

Donald Trump mengatakan itu pekan lalu dan mengatakan dia akan ikut bersama mereka. Nyatanya, dia tidak ikut dan pada akhirnya insiden yang mencoreng simbol demokrasi Amerika menjadi salah satu warisan kepresidenannya.

Donald Trump mengutarakan niatnya ke ajudan untuk berkumpul dalam protes bersama para pendukung garis kerasnya di Capitol Hill pada 6 Januari, untuk menentang sertifikasi kemenangan Joe Biden oleh Kongres.

Sumber mengatakan Secret Service memperingatkannya bahwa para agen tidak bisa menjamin keselamatannya jika dia pergi, menurut Reuters, 15 Januari 2021.

Trump mengalah dan tinggal di Gedung Putih untuk menonton tayangan televisi tentang kerusuhan massa yang dituduh dia picu.

Penyerbuan Capitol AS menewaskan lima orang, termasuk seorang petugas polisi, dan mengancam nyawa Wakil Presiden Mike Pence dan anggota Kongres.

Pidato Trump yang berapi-api dari taman Ellipse di pinggiran selatan Gedung Putih adalah fokus utama dari upaya pemakzulan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tuduhan menghasut pemberontakan.

Pemungutan suara di DPR AS pada hari Rabu menjadikan Trump presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali, dan 10 dari rekan Republiknya bergabung dengan Demokrat untuk memakzulkannya.

Tetapi tampaknya tidak mungkin untuk mengarah pada penggulingannya sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak ada rencana untuk mengadakan pemungutan suara di Senat yang dipimpin oleh Partai Republik, yang memiliki wewenang untuk menggulingkannya.

Hari-hari terakhir Trump di Gedung Putih ditandai dengan kemarahan dan kekacauan, kata berbagai sumber. Dia menyaksikan beberapa debat pemakzulan di TV dan menjadi marah pada pembelotan Partai Republik, kata sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Trump tiba-tiba mengalami perseteruan dengan wakil presidennya, kepergian penasihat senior yang jijik, pengabaiannya oleh sejumlah kecil anggota parlemen Republik, hilangnya megafon Twitter yang disayanginya, dan desakan perusahaan dan lainnya untuk menjauhkan diri darinya dan bisnisnya.

Belasan pejabat Trump diwawancarai Reuters ketika Trump mengurung diri di hari-hari terakhir jabatannya. Mereka mengatakan lingkaran Trump menyusut dan hanya tersisa pembantu setia yang berjuang untuk menahan presiden yang semakin resah, marah dan terisolasi, yang masih berpegang teguh pada klaim penipuan pemilu yang tidak berdasar, dan untuk menjaga Gedung Putih berfungsi sampai Biden mengambil alih kekuasaan.

"Semua orang merasa mereka melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa untuk mempertahankan semuanya sampai Biden mengambil alih," kata seorang penasihat Trump tanpa menyebut nama.

Gedung Putih menolak berkomentar untuk laporan ini. Secret Service menolak berkomentar tentang keinginan Trump untuk melakukan perjalanan ke Capitol pada 6 Januari.

FOKUS PADA PENGAMPUNAN

Bahkan ketika Trump telah menghabiskan waktu untuk melampiaskan amarah kepada para pembantu dan orang kepercayaannya, satu masalah nyata yang menjadi fokusnya adalah bagaimana menerapkan kekuasaannya untuk memberikan ampunan sebelum masa jabatannya berakhir, kata tiga sumber Gedung Putih.

Pertanyaan terbesarnya adalah apakah dia akan mengeluarkan pengampunan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk dirinya sendiri, selain anggota keluarga, sebelum meninggalkan kantor.

Meskipun Trump belum secara terbuka mengisyaratkan niatnya untuk mengambil langkah yang menurut beberapa analis hukum dapat melanggar hukum, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters.

Kemungkinan Trump membuat langkah kontroversial seperti itu mungkin berlipat ganda karena kegemparan atas pidatonya pada 6 Januari di mana ia berulang kali mendesak para pendukungnya untuk "berjuang" untuknya. Beberapa ahli hukum mengatakan ini bisa membuatnya menghadapi tuntutan hukum atau bahkan tuntutan pidana.

Berbicara kepada kerumunan, Trump beberapa kali menyarankan bahwa dia akan bergabung dalam unjuk rasa mereka ke Capitol, dan meminta setidaknya enam kali kepada Pence untuk menolak menyatakan kemenangan Biden dalam penghitungan formal suara elektorat di Kongres.

Pidato Trump menyusul percakapan putus asa dengan wakil presidennya, seorang loyalis lama, sebelumnya pada 6 Januari ketika Trump menyebut Pence "seorang perempuan nakal" karena tidak bersedia membatalkan pemungutan suara, kata sumber yang menjelaskan masalah tersebut.

Percakapan itu dilaporkan sebelumnya oleh The New York Times.

Di hari unjuk rasa, Trump kembali mengutarakan keinginannya untuk menemani para pendukungnya ke Capitol. Secret Service memberi tahu Trump bahwa dia tidak bisa pergi bersama orang banyak, meskipun presiden memiliki wewenang untuk menolak dikawal.

"Mereka memperingatkannya hari itu," kata seorang sumber yang mengetahui situasi itu tentang Secret Service. "Mereka bilang itu akan terlalu berbahaya."

Jadi ketika kerumunan pengikut yang melambai-lambaikan bendera menjauh dari situs pidato menuju Capitol, Trump mundur ke batas-batas Gedung Putih, di mana para pembantunya mengatakan dia menyaksikan penyerangan ke Capitol AS di televisi dengan perhatian penuh.

Di antara massa yang melawan polisi, menghancurkan jendela dan menyerbu ruang legislatif, adalah orang-orang yang mengibarkan bendera Konfederasi dan mengenakan pakaian yang membawa lambang dan slogan yang mendukung teori konspirasi dan kepercayaan supremasi kulit putih.

Butuh waktu berjam-jam sebelum Trump muncul dalam video di media sosial sebagai tanggapan untuk meredam aksi pendukungnya. Ketika dia melakukannya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia mencintai mereka dan untuk "pulang" sambil mengulangi klaimnya yang tidak berdasar tentang pemilihan yang curang.

Beberapa pembantu Trump sendiri tercengang dengan perilakunya.

"Ketika orang-orang menyerbu Capitol, Anda layaknya berjalan ke ruang pers dan melakukan konferensi pers dan meminta mereka untuk berhenti, daripada malah membuat video delapan jam kemudian," kata penasihat lama Trump.

KERUSUHAN DI CAPITOL AS

Kerusuhan 6 Januari adalah buntut narasi yang dilontarkan selama dua bulan oleh Trump untuk mendelegitimasi pemilihan November dengan klaim ada penipuan pemilu. Itu dimulai ketika Trump mengklaim menang telak atas Biden setelah semua surat suara yang masuk dihitung.

Fokus Trump pada klaim penipuan pemilih, yang dipicu oleh pengacara pribadi Rudy Giuliani, menghabiskan sebagian besar waktunya. Dua hari setelah pemilihan, kata seorang sumber yang mengetahui pertemuan itu, Ivanka Trump sedang dalam pertemuan dengan staf senior Gedung Putih dan mengucapkan kata-kata yang menyatakan bahwa, "Kami mencapai banyak hal dan kami memiliki kinerja yang bagus." Perwakilan Ivanka Trump menolak berkomentar.

Tetapi tidak ada seorang pun di orbit Trump yang dapat meyakinkannya untuk secara eksplisit mengakui kekalahan, dan menggunakan minggu-minggu yang tersisa di kantornya untuk mengadakan acara untuk memuji pencapaian yang dia dan para pembantunya banggakan.

Penasihat merasa Trump dapat menjadikan dirinya kekuatan di Partai Republik selama bertahun-tahun yang akan datang, menjadi raja, dan bahkan mungkin memenangkan masa jabatan kedua pada pilpres 2024.

Masa depan politiknya sekarang bisa terancam akibat kekerasan Capitol. Jika Senat memvonis Trump bersalah dalam persidangan pemakzulan yang akan terjadi setelah dia meninggalkan Gedung Putih, Trump dapat dilarang memegang jabatan federal lagi.

Trump menyaksikan proses pemakzulan cepat hari Rabu di televisi dari Gedung Putih, kata sumber, melangkah pergi sebentar untuk membagikan penghargaan National Medal of Arts kepada artis musik country Toby Keith dan Ricky Skaggs.

Bahkan sebelum kerusuhan, suasana hati Trump telah menjadi gelap karena lusinan kasus pengadilan yang diajukan oleh tim hukumnya dan para penggantinya gagal membatalkan hasil pemungutan suara di negara bagian penting, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Para ajudan yang biasanya senang mampir ke Oval Office untuk memeriksa Trump, mulai menghindarinya agar dia tidak memberi mereka tugas terkait penipuan pemilih yang mereka tahu tidak mungkin, kata tiga sumber.

Suasana hati Trump memburuk sejak penyerbuan Capitol pada 6 Januari. Dia secara pribadi mengomel tentang keputusan Twitter, sarana komunikasi favoritnya dengan para pengikutnya, untuk secara permanen menangguhkan akunnya dengan alasan khawatir Trump dapat memicu kekacauan lebih lanjut, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

Dengan Trump berusaha keras untuk menemukan platform alternatif, menantu laki-laki dan penasihat seniornya Jared Kushner membantu mencegah upaya asisten lain untuk membuatnya mendaftar di situs media sosial sayap kanan, karena percaya itu bukan tindakan terbaik untuk presiden, kata seorang pejabat. Seorang juru bicara Kushner menolak berkomentar.

Pence dan Trump tidak berbicara selama berhari-hari setelah kerusuhan Capitol. Wakil presiden harus dibawa ke tempat aman di ruang bawah tanah Capitol setelah perusuh, beberapa meneriakkan "Gantung Mike Pence", masuk ke gedung.

Pejabat saat ini dan mantan pejabat Gedung Putih mengatakan mereka terkejut melihat bagaimana Trump memperlakukan Pence, yang telah menjadi pengikutnya yang setia. Mereka terkejut oleh kritik presiden dan desakan bahwa wakil presiden dapat campur tangan untuk membatalkan hasil Electoral College. Trump juga tidak pernah menelepon Pence untuk memeriksanya selama kerusuhan, kata seorang ajudan.

Pada hari Senin, kedua pria itu bertemu sendirian di Oval Office, kemungkinan dibujuk Ivanka Trump dan Kushner, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Kedua pria itu keluar dari pertemuan dengan semangat yang baik, tertawa bersama tentang sesuatu. "Dari bahasa tubuhnya bagus," kata pejabat itu.

Keesokan harinya, Pence menulis kepada Ketua DPR Demokrat Nancy Pelosi bahwa dia tidak akan menggunakan Amendemen ke-25 Konstitusi AS untuk mencopot presiden dari jabatannya karena tidak mampu, meskipun ada tekanan dari Demokrat.

