Perusahaan AS Hentikan Donasi ke Anggota Parlemen yang Menolak Joe Biden

TEMPO.CO, Jakarta - Marriott International Inc, perusahaan hotel terbesar di dunia, dan Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA), pada Ahad mengatakan akan menangguhkan donasi kepada anggota parlemen AS yang memberikan suara untuk menentang sertifikasi kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.

"Kami telah meninjau peristiwa merusak di Capitol untuk merusak pemilihan yang sah dan adil menjadi pertimbangan dan akan menghentikan pemberian sumbangan politik dari Komite Aksi Politik kami kepada mereka yang memilih menentang sertifikasi pemilihan," kata juru bicara Marriott, Connie Kim, membenarkan laporan di Popular Information, buletin politik, dikutip dari Reuters, 11 Januari 2021.

BCBSA, federasi dari 36 perusahaan independen yang menyediakan jaminan perawatan kesehatan untuk satu dari tiga orang Amerika, mengatakan sehubungan dengan serangan di Capitol AS, dan suara dari beberapa anggota Kongres untuk menolak hasil pemilu AS dengan menantang hasil Electoral College, BCSBA akan menangguhkan kontribusi kepada anggota parlemen yang memilih untuk merusak demokrasi.

Lima orang kehilangan nyawa, termasuk seorang petugas polisi, ketika pendukung Donald Trump menyerbu Capitol dalam upaya untuk menolak kekalahannya dalam pemilihan presiden. Pada hari Minggu, seorang senator Republik AS kedua mendesak Trump untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan dia dapat menghadapi tanggung jawab pidana.

Pendukung Presiden AS Donald Trump berkumpul di depan Gedung Capitol AS saat pengesahan hasil Pemilu presiden AS di Washington, AS 6 Januari 2021. REUTERS/Stephanie Keith

JPMorgan Chase mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan menghentikan semua sumbangan dari komite aksi politiknya setidaknya untuk enam bulan ke depan. "Fokus para pemimpin bisnis, pemimpin politik, pemimpin sipil sekarang harus mengatur dan memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkannya sekarang. Akan ada banyak waktu untuk berkampanye nanti," kata JPMorgan Chase.

Citigroup Inc mengatakan dalam sebuah memo kepada karyawan yang dilihat oleh Reuters bahwa mereka meninjau anggota parlemen yang memimpin dakwaan terhadap sertifikasi hasil Electoral College dan menemukan bahwa pihaknya memberikan US$ 1.000 (Rp 14 juta) untuk kampanye Senator Republik Josh Hawley.

"Kami ingin Anda diyakinkan bahwa kami tidak akan mendukung kandidat yang tidak menghormati aturan hukum," tulis Candi Wolff, kepala urusan pemerintahan global Citi.

Seorang juru bicara Walmart Inc mengatakan pihaknya melakukan peninjauan donasi politik selama beberapa bulan mendatang setelah insiden minggu lalu.

Perusahaan lain, termasuk Ford Motor Co, mengatakan mereka tidak membuat perubahan terkait donasi politik atas insiden tersebut.

Perusahaan pembayaran digital AS, Stripe Inc, akan berhenti memproses sumbangan untuk situs web kampanye Trump setelah kerusuhan, kata juru bicara Stripe Inc.

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-corporate/marriott-bluecross-suspend-donations-to-u-s-lawmakers-who-voted-against-biden-certification-idUSKBN29F0L4