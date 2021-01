Sajikan Makanan Sehat, Burger King Ganti Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Restoran siap-saji Burger King pada Kamis, 7 Januari 2021, mengumumkan telah mendesain ulang logo merek makanan itu, termasuk kemasan makannya dan logo restoran-restorannya. Langkah ini untuk merefleksikan (image) baru karena telah berusaha menghilangkan bahan pengawet (dalam makanan).

“Kami telah melakukan berbagai upaya dalam hal meningkatkan kualitas makanan dan pengalaman,” kata Fernando Machado, Kepala Marketing Global bidang Merek Restoran Internasional, Burger King.

out with the old, in with a new classic #NewProfilePic pic.twitter.com/y2eRT9qqO6