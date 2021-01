Donald Trump Absen Pelantikan Joe Biden, Ini Mantan Presiden Amerika yang Hadir

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump memastikan bahwa dirinya tidak akan hadir dalam pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika ke-46. Hal itu ia sampaikan via Twitter beberapa jam setelah dirinya mengunggah video yang mengakui kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika.

"Untuk mereka yang telah bertanya, saya tidak akan menghadiri inagurasi pada 20 Januari nanti," ujar Donald Trump, Jumat, 8 Januari 2021.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.