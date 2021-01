Pasca Kerusuhan US Capitol, Donald Trump Cari Cara Ampuni Dirinya Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Donald Trump dikabarkan tengah menanyai para pengacara dan penasehatnya perihal kemungkinan memberikan keringanan hukum terhadap dirinya sendiri. Sejumlah pejabat pemerintahan, yang enggan disebutkan namanya, membenarkan hal tersebut.

Dikutip dari CNN, Jumat, 8 Januari 2021, upaya mencari keringanan hukum itu sudah dilakukan Donald Trump beberapa hari terakhir. Sebagaimana diketahui, Donald Trump memang tengah disorot untuk beberapa hal. Beberapa contoh kasus di mana ia disorot adalah soal upaya meminta pejabat negara bagian Georgia mengubah hasil Pilpres Amerika hingga terlibat dalam kerusuhan di US Capitol. Donald Trump juga terjerat dalam kasus penggelapan pajak.

Para sumber yang mengkonfirmasi upaya Donald Trump tidak bisa memastikan apakah upaya itu menguat sejak kerusuhan US Capitol. Namun, kata mereka, Donald Trump ingin mencari kepastian soal konsekuensi yang harus ia hadapi jika "mengampuni" dirinya sendiri.

Laporan New York Times, pada Kamis kemarin, juga mengangkat kabar terkait. Bahkan, laporan tersebut mengatakan Donald Trump sudah mencari cara untuk mengampuni diri sendiri sejak periode Pilpres Amerika. Dengan kata lain, Donald Trump sudah mengantisipasi dirinya terjerat berbagai upaya hukum.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!