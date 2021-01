Pendukung Donald Trump Risak Kantor Ketua DPR AS Nancy Pelosi

Wakil Presiden Mike Pence dan Ketua DPR Nancy Pelosi mengambil bagian dalam sesi bersama Kongres untuk mengesahkan hasil pemilu AS, 6 Januari 2021, di US Capitol. [REUTERS/ Saul Loeb / Pool]

TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung Donald Trump merisak kantor ketua DPR AS Nancy Pelosi pada Rabu setelah menyerbu gedung parlemen AS, US Capitol, saat protes sertifikasi Dewan Elektorat untuk kemenangan Joe Biden.

Seorang simpatisan Donald Trump difoto duduk di sebuah meja di kantor Pelosi, sebuah bendera Amerika tersampir di atas meja di belakangnya, The Hill melaporkan, 7 Januari 2021,

Para perusuh membalik meja dan merobohkan foto-foto dari dinding, menurut The New York Times.

Extremist who took over Nancy Pelosi’s office, per Fox News. pic.twitter.com/byRnH8U93n — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 6, 2021

Sebuah foto yang diambil oleh fotografer Getty menunjukkan catatan yang ditinggalkan di meja Demokrat California itu yang bertuliskan, "KAMI TIDAK AKAN MUNDUR."

Gambar lain menunjukkan seorang demonstran dengan bendera Amerika berdiri di kantor Pelosi, CBS melaporkan. Kongres melanjutkan sesi bersama untuk mengesahkan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden setelah perusuh Pro-Trump menyerbu US Capitol.

Trump telah mendesak para pendukungnya untuk datang ke Washington untuk memprotes persetujuan resmi Kongres atas kemenangan Biden. Beberapa anggota parlemen Republik mendukung seruannya, meskipun tidak ada bukti kecurangan atau kesalahan yang meluas dalam pemilu AS seperti dituduhkan Trump.

THE HILL | NEW YORK TIMES | CBS

