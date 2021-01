Akun Twitter Donald Trump Dikunci 12 Jam karena Kicauan Kerusuhan di US Capitol

TEMPO.CO, Jakarta - Akun Twitter Donald Trump dikunci selama 12 jam karena berulang kali melanggar pedoman setelah berkicau tentang kerusuhan di US Capitol, Twitter Inc mengumumkan pada Rabu waktu setempat.

Mengutip pelanggaran kebijakan integritas sipil-nya, Twitter mengatakan telah menghapus tiga kicauan akun Donald Trump @realDonaldTrump menyusul kerusuhan para pendukungnya di Gedung Parlemen AS, US Capitol, Washinton DC, pada Rabu.

"Sebagai akibat dari situasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sedang berlangsung di Washington, D.C., kami meminta penghapusan tiga tweet @realDonaldTrump yang telah diposting sebelumnya hari ini untuk pelanggaran berat dan berulang terhadap kebijakan Integritas Sipil kami," kata Twitter di akun resminya.

"Artinya, akun @realDonaldTrump akan dikunci selama 12 jam setelah Tweet tersebut dihapus. Jika Tweet tidak dihapus, akun tersebut akan tetap terkunci," sambung kicauan Twitter.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM