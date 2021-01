Diminta Trump Halangi Kemenangan Biden, Ini yang Bisa Dilakukan Mike Pence

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Donald Trump belum berhenti mencari cara untuk mengubah hasil Pilpres Amerika yang dimenangkan Joe Biden. Kali ini ia mencoba memanfaatkan Wakil Presidennya, Mike Pence, untuk menyatakan hasil penghitungan suara elektoral tidak sah. Harapannya, hasil Pilpres Amerika bisa ditentukan di Kongres atau Pengadilan Mahkamah Amerika di mana konservatif berkuasa.

Mike Pence dikabarkan menolak perintah tersebut. Dalam sebuah pertemuan pada Selesa kemarin, Mike Pence menjelaskan kepada Donald Trump bahwa posisi Presiden Senat tidak memberinya kuasa untuk menghalangi kemenangaan Joe Biden. Donald Trump marah atas pernyataan Pence namun berbagai pihak menganggap Pence sudah melakukan hal yang tepat.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!