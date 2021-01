Pejabat Georgia Dipaksa Terima Telepon Donald Trump Soal Ubah Hasil Pilpres

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger akhirnya angkat suara soal percakapannya dengan Presiden Amerika Donald Trump yang bocor ke publik. Ia mengkonfirmasi bahwa percakapan soal mengubah hasil Pilpres Amerika 2020 di negara bagian Georgia itu benar adanya.

Raffensperger mengungkapkan bahwa menerima panggilan Donald Trump itu bukan kemauannya pribadi. Sebaliknya, Ia mengklaim dipaksa oleh pejabat Gedung Putih yang namanya belum ia ungkap. Sejak awal, kata Raffensperger, dirinya merasa tidak nyaman membahas hasil Pilpres Amerika dengan Donald Trump.

"Saya merasa tidak pantas membicarakan hal itu (hasil Pilpres Amerika) dengan Presiden Donald Trump, tapi mereka memaksa. Saya rasa ia (Donald Trump) memaksa staf-nya untuk menelepon kami," ujar Raffensperger, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 5 Januari 2021.

Diberitakan sebelumnya, Donald Trump ingin Raffensperger, yang merupakan salah satu panitia pelaksanaan pemilu, untuk "mencari" suara yang dapat mengubah hasil Pilpres Amerika di Georgia. Menurut Donald Trump, setidaknya dibutuhkan 11.780 suara agar dirinya yang dinyatakan sebagai pemenang.

How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!