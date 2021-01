Greta Thunberg Rayakan Ultah ke-18 dengan Tweet Sarkas

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis lingkungan hidup asal Swedia, Greta Thunberg, akhirnya beranjak dewasa. Ahad kemarin ia merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Untuk merayakannya, ia mengunggah tweet sarkas yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini menentangnya.

"Terima kasih atas ucapan selamat Ulang Tahun ke-18 dari kalian. Malam ini kalian akan mendapatiku di bar, mengumbar segala rahasia gelap tentang perubahan iklim, gerakan mogok sekolah, serta orang-orang jahat yang tak lagi bisa mengendalikanku," ujar Greta Thunberg yang juga mengunggah foto dirinya mengenakan kaos 'Planet Mars Datar'.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN