Anthony Fauci Bantah Klaim Donald Trump Angka Kasus COVID-19 Dilebih-lebihkan

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat kesehatan Amerika membantah klaim Presiden Donald Trump pekan lalu bahwa angka kasus dan kematian COVID-19 di negeri Paman Sam dilebih-lebihkan. Mereka mengatakan bahwa tingginya jumlah kasus dan kematian di Amerika akibat COVID-19 adalah hal nyata, bukan sesuatu yang dikarang-karang.

"(Ratusan ribu) Kematian yang ada benar-benar terjadi," ujar Penasehat Kesehatan Pemerintah Amerika sekaligus Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, Anthony Fauci, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 4 Januari 2021.

Diberitakan sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa angka kasus dan kematian akibat COVID-19 di Amerika dilebih-lebihkan. Menurutnya, situasi rill-nya tidak seburuk data yang ada. Ia kemudian menduing metode penghitungan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) sebagai dalang "berlebihannya" angka kasus dan kematian.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!