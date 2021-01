DJ Palestina Ditahan karena Adakan Pesta di dekat Makam Nabi Musa

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang DJ Palestina ditahan selama 15 hari oleh Otoritas Palestina karena menggelar sebuah pesta di situs suci makam Nabi Musa pada Sabtu pekan lalu.

DJ Sama Abdul Hadi dan beberapa orang lainnya yang ada di pesta bermain di situs suci yang diyakini sebagai makam Nabi Musa, yang terletak di Tepi Barat antara Yerusalem dan Jericho, CNN melaporkan, 31 Desember 2020.

Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan puluhan anak muda Palestina dari Yerusalem Timur, Ramallah dan Bethlehem menghadiri pesta Sabtu malam di Nabi Musa di mana, menurut kepercayaan Muslim, nabi Musa dimakamkan.

Peserta membawa alkohol dalam jumlah besar ke situs dekat Jericho, yang dibangun pada abad ke-12 dan termasuk masjid serta hostel untuk pengunjung, Haaretz melaporkan.

Video acara tersebut beredar di media sosial dan memicu kemarahan dari warga lokal Palestina. Rekaman ini, bersama dengan laporan para pengunjung mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan narkoba di tempat suci, mendorong ratusan orang membubarkan pesta. Banyak juga yang marah dengan Otoritas Palestina karena membiarkan pesta digelar.

Palestinian security forces have arrested popular Palestinian DJ Sama Abdulhadi in Ramallah for playing at the Christmas rave party in Nebi Musa Mosque.

This comes after the event was allegedly approved by the Palestinian ministry of tourism

pic.twitter.com/ilfloi5WFK