Pelaku Ledakan di Nashville Terungkap

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak penegak hukum telah mengidentifikasi Anthony Quinn Warner sebagai pelaku ledakan di Nashville setelah DNA bagian tubuh manusia yang ditemukan di lokasi ledakan cocok dengan identitasnya.

"Kami sampai pada kesimpulan bahwa seseorang bernama Anthony Warner adalah pengebomnya. Dia ada saat bom meledak dan kemudian tewas," kata Don Cochran, jaksa AS untuk Distrik Tengah Tennessee, pada konferensi pers Ahad malam, dikutip dari CNN, 28 Desember 2020.

DNA yang diambil dari tempat kejadian dicocokkan dengan Warner oleh analis forensik, menurut Direktur Biro Investigasi Tennessee David Rausch.

Para pejabat mengatakan masih terlalu dini dalam penyelidikan untuk membahas motif tersangka, Reuters melaporkan.

Warner, 63 tahun, yang berasal dari dekat Antioch, Tennessee, telah diidentifikasi sebagai orang yang terkait dengan ledakan kendaraan rekreasi atau rumah mobil di pusat kota Nashville pada pagi Natal.

Ledakan bom terekam dalam video pengawasan polisi Nashville yang diunggah ke Twitter Minggu malam. Ledakan di Nashville merusak puluhan bangunan, melukai tiga orang dan melumpuhkan layanan nirkabel AT&T di dalam dan sekitar Nashville.

Rumah mobil Warner, yang diparkir di jalan pusat kota kota terbesar di Tennessee, meledak saat fajar pada hari Jumat, beberapa saat setelah polisi yang merespons laporan adanya penembakan, memperhatikan rumah mobil itu. Polisi mendengar musik dan pesan suara otomatis yang berasal dari kendaraan yang memperingatkan adanya bom.

Saat penyelidik menindaklanjuti ratusan keterangan dari anggota masyarakat, mereka menggeledah rumah Warner pada hari Sabtu dan mengunjungi agen real estate Nashville tempat dia bekerja di perusahaan servis komputer.

Dikutip dari Reuters, pemilik Fridrich & Clark Realty, Steve Fridrich, mengatakan kepada surat kabar Tennessean bahwa selama empat atau lima tahun Warner datang ke kantor kira-kira sebulan sekali untuk memberikan layanan konsultasi komputer. Bulan ini Warner memberi tahu perusahaan melalui email bahwa dia tidak akan lagi bekerja untuk mereka. Dia tidak memberikan alasan, menurut Fridrich.

Pada konferensi pers hari Minggu, lima petugas polisi Nashville yang berada di tempat kejadian pada hari Jumat pagi menceritakan saat-saat dramatis menjelang ledakan, ketika mereka bergegas untuk mengevakuasi rumah dan bangunan dan memanggil penjinak bom, yang sedang dalam perjalanan saat rumah mobil itu meledak.

"Saya terlempar ke depan, terlempar ke aspal," kata petugas Brenna Hosey kepada wartawan tentang momen ledakan. "Tapi saya bisa menahan diri, saya baik-baik saja."

Para polisi itu dipuji sebagai pahlawan oleh para pemimpin kota Nashville.

