Hadapi Cina, AS Mau Bangun Pangkalan Angkatan Laut di Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat berencana membangun pangkalan angkatan laut di Australia dengan nilai proyek US$ 211,5 juta atau Rp 3 triliun, untuk menghadapi pengaruh Cina di Pasifik.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan pada Selasa, infrastruktur ini adalah proyek Angkatan Laut AS dan akan dimulai setelah disetujui Kongres.

Rencana memperluas militer AS di Australia muncul ketika negara Barat semakin khawatir dengan upaya Cina untuk memperluas pengaruhnya di Pasifik.

"Pengembangan fasilitas akan mendukung Prakarsa Postur Pasukan," kata Payne kepada Sky News, merujuk pada kesepakatan yang dicapai pada 2011 antara Amerika Serikat dan Australia untuk meningkatkan hubungan pertahanan mereka, seperti dikutip dari Reuters, 31 Juli 2019.

Inisiatif-inisiatif tersebut melibatkan 2.500 pelatihan Marinir AS di Australia setiap tahun, dan pelatihan bersama reguler antara angkatan udara sekutu.

Payne tidak mengatakan infrastruktur militer apa yang ingin dibangun oleh Amerika Serikat, tetapi media Australia melaporkan awal bulan ini bahwa Washington memiliki rencana untuk fasilitas pelabuhan baru di dekat Darwin, ibu kota Wilayah Utara Australia.

Marinir AS yang dikerahkan dalam rotasi tahunan untuk pelatihan ditempatkan di pangkalan Australia di Darwin.

Marinir AS menyiapkan mortar saat melakukan simulasi serangan panti di Marine Corps Base Hawaii dalam Ekspedisi Marinir Satuan 3 selama latihan militer multi-nasional RIMPAC di Kaneohe, Hawaii, 30 Juli 2016. REUTERS/Hugh Gentry

Seorang juru bicara kedutaan AS di Canberra menolak berkomentar, dan Departemen Pertahanan Australia mengatakan akan mengharapkan rencana konkret hanya ketika proposal disetujui oleh Kongres AS.

Jika Amerika Serikat membangun pangkalan angkatan laut di Darwin, maka itu akan berlokasi di dekat Pelabuhan Darwin, tempat Landbridge Group Co China mendapatkan kontrak 99 tahun pada 2015, kontrak yang sangat mengganggu Amerika Serikat.

Jika disetujui, proyek Darwin yang diusulkan akan menjadi salah satu pangkalan militer AS terbesar di Australia dalam beberapa tahun terakhir. Namun terlepas dari implikasi itu, pihak berwenang di kedua sisi Pasifik enggan untuk berbicara tentang proyek tersebut.

"US$ 211,5 juta dalam rancangan RUU Kongres diidentifikasi terhadap rencana kerja yang disepakati di bawah (Inisiatif Postur Angkatan Udara AS). Pendanaan ini belum disetujui," kata juru bicara Pertahanan AS, dikutip dari Business Insider.

Proposal pangkalan angkatan laut Darwin merupakan bagian dari Inisiatif Postur Angkatan Udara AS, upaya bersama untuk membangun infrastruktur terkait pertahanan senilai US$ 2 miliar (Rp 28 triliun) untuk memperkuat kehadirannya di Australia utara, menurut Departemen Pertahanan Australia.

"Proyek-proyek infrastruktur ini termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan terbang, akomodasi, area pelatihan dan jangkauan," kata juru bicara Pertahanan AS.

AS juga mendanai proyek di Geraldton di Australia Barat dan tahun lalu mengirim lebih dari 1.500 Marinir AS ke Top End, perputaran pasukan angkatan laut AS terbesar di Australia. AS sudah mengoperasikan Pine Gap, pangkalan intelijennya yang sangat tertutup, di Alice Springs dan memiliki perjanjian dengan pemerintah Australia untuk menggunakan beberapa pangkalan RAAF.

Rencana proyek pangkalan angkatan laut Darwin muncul kurang dari seminggu setelah pemerintah AS dan Australia menyatakan keprihatinan mereka atas kesepakatan rahasia yang dicapai antara Kamboja dan Cina untuk membangun pangkalan militer.