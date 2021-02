Indonesia Raih 19 Medali di Ajang WCOPA 2019 di Amerika

Reporter: Non Koresponden

Delegasi Indonesia meraih 19 medali dalam acara World Championships of Performing Arts 2019 di Amerika Serikat. [ISTIMEWA]

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Indonesia meraih 19 medali dalam acara World Championships of Performing Arts 2019 atau WCOPA 2019 di Amerika Serikat.

Dalam pernyataan pers Direktur Nasional Indonesia untuk acara ini, Feibe Pusung yang diterima Tempo, 27 Juli 2019 disebutkan, Delegasi Indonesia yang terdiri dari 14 orang bertarung dengan ratusan penyanyi, penari, aktor, model, instrumentalis, dan berbagai artis terbaik dari 66 negara di ajang kompetisi dunia WCOPA 2019.

WCOPA merupakan semacam olimpiade seni pertunjukan dunia yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Acara digelar di pusat seni dunia performing arts yang berkiblat ke Hollywood.

"Inilah hasil kerja keras para duta bangsa di bidang seni, sebagai Direktur Nasional saya memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada kontestan yang sudah meraih medali dan berprestasi di bidangnya, dan untuk semua kontestan berbekal pengalaman ini dapat terus mengasah diri menjadi lebih baik dalam setiap penampilannya di masa mendatang," kata Feibe.

Feibe juga mengharApkan dukungan pemerintah secara penuh untuk ajang WCOPA tahun 2020 karena kompetisi semakin ketat.

Menurut pelatih delegasi tim Indonesia di WCOPA 2019, Lucky Tampilang, kompetisi ini memiliki 2 tantangan. Pertama, diikuti oleh utusan negara-negara yang sudah lebih dahulu menjadi anggota WCOPA seperti Filipina, negara-negara Eropa, Kanada, Afrika Selatan, Australia, dan AS sebagai tuan rumah.

Tantangan kedua, WCOPA sudah berlangsung selama 18 tahun dan Indonesia merupakan salah satu anggota termuda yang baru diterima sebagai anggota. Indonesia baru ikut kompetisi di WCOPA sejak 2015.

Selama mengikuti WCOPA, Indonesia telah meraih total 80 medali dari berbagai kategori pertandingan di antranya yang paling bergengsi adalah Junior World Champion the Instrumentalis dan Champion of the World Division Winner Solo Vocal.

Ada juga solo vocal RnB/Soul/Jazz dan kategori vokal yang kreatif dan unik. Tahun ini peraih medali perak di bidang vokal solo pop, RnB/Soul/Jazz dan karya orisinal (lagu Indonesia) diraih peserta termuda Indonesia, Izabelle Kiara Kurniawan dari kelompok umur 8-10 tahun.

Dalam pertandingan seni ini untuk pertama kali Indonesia mengikuti kategori modeling dan meraih medali di bidang modeling formal dan kasual.

Setelah sukses di WCOPA 2019, delegasi Indonesia akan bertarung di WCOPA 2020 di Disneyland, Anaihem, AS pada 24 Juli - 2 Agustus 2020. Audisi delegasi Indonesia untuk mengikuti WCOPA 2020 akan dibuka pada Agustus 2019 melalui situs www.wcopaindonesia.com.