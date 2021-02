Viral Penumpang Pesawat Gunakan TV Hiburan Pakai Kaki

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah video viral menunjukkan seorang penumpang pesawat menggunakan layar TV hiburan dengan kaki.

Pria tak dikenal terlihat menggunakan kakinya untuk mengoperasikan layar hiburan dalam pesawat sambil duduk di kursi.

Video tersebut telah dilihat 9 juta orang di Twitter dan menarik 5.000 lebih komentar sejak diunggah minggu ini oleh seorang teman penumpang yang dilaporkan merekam video, menurut laporan CNN, 18 Juli 2019.

Beberapa netizen di Twitter menyebut kemungkinan pria tersebut penyandang disabilitas, namun pengunggah video Twitter menulis bahwa temannya mengonfirmasi bahwa "dia melihat pria tersebut berjalan naik dan turun pesawat, membawa tasnya sendiri, dan rupanya dia hanya suka untuk menonton TV dengan kakinya."

New York Post melaporkan, aksi penumpang ini terjadi saat penerbangan Delta Airlines.

Rekaman video dibagikan oleh Alafair Burke, salah satu penulis di New York, yang mengaku bukan perekam pertama video.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd