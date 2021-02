Laki-laki di Inggris Tulis Surat Pengunduran Diri Tak Lazim

TEMPO.CO, Jakarta - Bukannya membuat surat konvensional, seorang laki-laki di Inggris mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan membuat sebuah kartu ucapan duka cita. Bagian depan kartu itu diunggah ke Twitter oleh salah seorang rekan kerja pegawai tersebut dan dengan cepat menjadi viral.

“Maaf atas kehilangan Anda, Bos. Ini adalah masa-masa sulit bagi Anda. Hari terakhir saya bekerja adalah 28 Juni ini,” demikian bunyi kartu pengunduran diri tersebut, seperti dikutip dari asiaone.com, Selasa, 2 Juli 2019.

one of our team members handed in their notice like this pic.twitter.com/tqc9Hn6ODE