Keinginan Sebelum Wafat, Nenek di Inggris Minta 'Ditahan' Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang nenek 93 tahun asal Inggris bernama Josie Bird membuat geger karena punya keinginan terakhir yang tak lazim sebelum dijemput malaikat maut. Salah satu keinginan terakhirnya itu adalah ingin ditahan polisi.

Dikutip dari asiaone.com, Kamis, 27 Juni 2019, wajah Bird tampak gembira saat kedua tangannya diborgol polisi dan dibawa ke sebuah pos polisi setempat. Pam Smith, cucu Bird mengatakan neneknya memiliki kesehatan yang baik, namun dia meminta agar keinginannya ‘ditahan’ oleh polisi segera dikabulkan sebelum ajal menjemputnya.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv